«Париж» официально расстался с разыгрывающим Маодо Ло
Маодо Ло ушел из «Парижа».
33-летний немецкий защитник (191 см) провел 1 сезон во французском клубе. Его показатели в Евролиге составили 10 очков, 1,5 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.
«Париж» вышел в плей-офф турнира, а также победил в национальном чемпионате и взял Кубок Франции.
Ло может присоединиться к «Жальгирису».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Парижа»
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