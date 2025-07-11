«Париж» официально расстался с разыгрывающим Маодо Ло

Маодо Ло ушел из «Парижа».

33-летний немецкий защитник (191 см) провел 1 сезон во французском клубе. Его показатели в Евролиге составили 10 очков, 1,5 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.

«Париж» вышел в плей-офф турнира, а также победил в национальном чемпионате и взял Кубок Франции.

Ло может присоединиться к «Жальгирису».