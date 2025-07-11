Даниил Коско продолжит выступление за «Локомотив-Кубань»

«Локо» оставит Даниила Коско в составе.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», клуб воспользовался опцией на следующие два года в трехлетнем контракте баскетболиста по схеме «1+2».

21-летний белорусский форвард (198 см) в прошедшем сезоне играл за фарм-команду и основной состав «Локо». В рамках Единой лиги ВТБ Коско принял участие в 6 матчах, набирая 1,2 очка, 0,5 подбора и 0,8 передачи за 8 минут в среднем.