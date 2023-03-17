Джейсон Тейтум сыграет с «Портлендом», несмотря на боли в бедре

Звездный форвард « » примет участие в предстоящей встрече с « », несмотря на боли в бедре.

Тейтум сильно упал на левое бедро во время постер-данка через центрового «Миннесоты» в среду. Он остался в игре, но отметил, что его бедро после этого «довольно сильно болело» и ему потребовалось наложение льда.

Во время утренней тренировки Тейтум признался репортерам, что все еще испытывает дискорфморт, но он успешно завершил свою бросковую разминку и примет участие в матче с «Трейл Блейзерс».

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