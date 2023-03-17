Босния и Герцеговина пропустит квалификации на Олимпиаду-2024 из-за недостаточного финансирования

Федерация баскетбола Боснии и Герцеговины приняла решение не участвовать в отборочном турнире на Олимпиаду-2024 в Париже.

Федерация баскетбола Боснии и Герцеговины не имеет достаточных финансовых ресурсов для проведения сборов национальной команды. Кроме того, федерация не верит, что на приглашение откликнутся лучшие игроки, среди которых центровой « » и форвард « » .

«Есть несколько причин для такого решения. Первая – финансовая. И ожидать, что наши основные игроки откликнутся на приглашение – это нереальный сценарий», – сказал президент федерации Далибор Милош.

Вместо этого федерация планирует организовать баскетбольный лагерь с расширенным составом, где молодые и еще не зарекомендовавшие себя баскетболисты смогут доказать свою состоятельность, что даст больше вариантов для развития национальной команды в будущем.

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