Пау Газоль о современной НБА: «Потеряна суть баскетбола»

Теги Лейкерс Пау Газоль НБА Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Пау Газоль в интервью Moviestar высказал недовольство современной НБА.

Испанец отметил, что стало чрезвычайно сложно играть в защите, поскольку лига оберегает скореров.

«Защита исчезла. Мне не нравится, что потеряна суть баскетбола, а именно командная игра.

Раньше, если ты совершал бросок по кольцу в первые 8 секунд владения мячом, тебя сажали на скамейку запасных. Теперь это просто игра в «беги-бросай», – сказал испанец.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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16 комментариев

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askarik1992
Ответ Лютик
В точку, не особо интересно сейчас смотреть, хотя результативность бешеная…
В шестидесятых еще выше была результативность и обилии блокнотов перехватов.. И это двухочковая эра была)))
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blooooomka
Ответ Я из Ленинграда
.... Так к Карри какие вопросы? К GSW какие? Играйте в СВОЙ баскетбол... Выигрывайте...
Какие вопросы? Выделил большими буквами у одного 12 защитных пятерок, у второго ниодной. И Кобе в прайме набирал больше при защитном баскете, чем голден бой во время, когда играют без защиты. А говорят мол Стэф лучше. Я ставлю это под сомнение и явно не я один
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Tim Timson
раньше когда ветеран ходил по клубам последние 3-4 сезона карьеры и сыпал свой песок на паркет, его тоже выкидывали часто. сейчас мест 17 и только раскусили их. даже Пау?).. раньше бы и номер вывели и в зал славы попал))
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Я из Ленинграда
Ответ blooooomka
А я ещё помню, что говорили мол Карри круче Брайнта!!! Чем, вот чем? В регулярке у Карри мвп 2, 2 лучших скорера( когда пропал уже защитный баскет), 1 мвп мвз + 4 титула +1 мвп. Берём Брайнта 1 мвп( 1 точно украли) +2 скорера +4 мвп мвз + 12 ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ЗАЩИТНЫХ ПЯТЕРОК( против? Правильно 0 Карри) +5 титулов + 2мвп финала с Газолем и никем + Кобе 4 по очкам (регулярка) + 4 очки в По и 6ой по перхватам. Карри не в одном рейтинге нет(при условии, что нет защиты в баскетболе уже и шмаляй вот как Дончич, Янис, Лиллард и тд по 33 в среднем!!!) тут как по мне Карри существенно уступает.
.... Так к Карри какие вопросы? К GSW какие? Играйте в СВОЙ баскетбол... Выигрывайте...
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ryy
Ну в целом НБА-баскет ныне полное гэ, типа как оллстар лет 15 назад. Практически уверен, европейские топы, закинь их щас в НБА, будут лидерами, по крайней мере до момента пока сами не бросят играть в защите. Но в целом пофих, привыкнуть смотреть можно и это, шоу норм
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blooooomka
Ответ Daff Rogers
Блок не показатель защиты
Об этом и не говорю, просто раньше у центров их было 2+ в среднем за игру, посмотрел у Коли нет и одного за игру, у Сабониса 0,4 - 0,5 по сезонам
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mephist13
очередное стариковское брюзжание

Игроки 80-х и 90-х ровно тоже самое про время Газоля говорили.

"Раньше, если ты совершал бросок по кольцу в первые 8 секунд владения мячом, тебя сажали на скамейку запасных." - это разве что в Санс у Д’Энтони происходило, с комментарием "почему в 7 не уложились?"
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Daff Rogers
Ответ blooooomka
Из более менее ровных центров/тяжей остались Эмбиид И бровь, может Фрик. Европейцы заточены под трипл, без защиты от слова вообще, у центров, чтоб блока в среднем за игру не было, это что вообще такое? Зато трипл, трехи. Привет Сабонису, Николе да и Фрик смотрю тоже на передачи нацелиливается для трипла. Вы из 10 блоков сделайте! Но Янис в отличие от остальных европейцев хоть защищается... Есть Гобер с защитой но обделен в атаке, кто там КАТ без защиты такой же. Как по мне из олдскула и остались Эмбиид и Бровь(но оба травматы) и Янис, который сильно рассчитывает на физику при этом интеллектом баскетбольный не блещет. Почти все пг - стритболисты...
Блок не показатель защиты
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blooooomka
А я ещё помню, что говорили мол Карри круче Брайнта!!! Чем, вот чем? В регулярке у Карри мвп 2, 2 лучших скорера( когда пропал уже защитный баскет), 1 мвп мвз + 4 титула +1 мвп. Берём Брайнта 1 мвп( 1 точно украли) +2 скорера +4 мвп мвз + 12 ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ЗАЩИТНЫХ ПЯТЕРОК( против? Правильно 0 Карри) +5 титулов + 2мвп финала с Газолем и никем + Кобе 4 по очкам (регулярка) + 4 очки в По и 6ой по перхватам. Карри не в одном рейтинге нет(при условии, что нет защиты в баскетболе уже и шмаляй вот как Дончич, Янис, Лиллард и тд по 33 в среднем!!!) тут как по мне Карри существенно уступает.
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FS19
Ответ blooooomka
Абсолютно правда, под защитный баскет из тех кто в игре Брон и Пол попали под защитный баскетбол - смех Эмбиид, Дончич, Лиллард, Фрик больше 32 очей в среднем за игру. Фрик просто летит как танк все разбегаются, да бред и такое уже под лет 7 точно, а последние года 3 совсем защита пропала...
Глупости. Фрик не просто летит,он маневрирует. Яннис -не танк, Яннис -Кинжал.
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melmi
Ответ blooooomka
Абсолютно правда, под защитный баскет из тех кто в игре Брон и Пол попали под защитный баскетбол - смех Эмбиид, Дончич, Лиллард, Фрик больше 32 очей в среднем за игру. Фрик просто летит как танк все разбегаются, да бред и такое уже под лет 7 точно, а последние года 3 совсем защита пропала...
Поэтому не случайно ворчание старичков Баркли/Мэлоуна/ Шака , что играй они сейчас они бы спокойно набивали 30 очков
И правда в их словах есть
Многих мягкотелых современных баскетболистов-звезд очень бы удивила защита «Плохих парней» из Детройта
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dontcallmyname
Ответ blooooomka
Из более менее ровных центров/тяжей остались Эмбиид И бровь, может Фрик. Европейцы заточены под трипл, без защиты от слова вообще, у центров, чтоб блока в среднем за игру не было, это что вообще такое? Зато трипл, трехи. Привет Сабонису, Николе да и Фрик смотрю тоже на передачи нацелиливается для трипла. Вы из 10 блоков сделайте! Но Янис в отличие от остальных европейцев хоть защищается... Есть Гобер с защитой но обделен в атаке, кто там КАТ без защиты такой же. Как по мне из олдскула и остались Эмбиид и Бровь(но оба травматы) и Янис, который сильно рассчитывает на физику при этом интеллектом баскетбольный не блещет. Почти все пг - стритболисты...
Что верно, то верно
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blooooomka
Из более менее ровных центров/тяжей остались Эмбиид И бровь, может Фрик. Европейцы заточены под трипл, без защиты от слова вообще, у центров, чтоб блока в среднем за игру не было, это что вообще такое? Зато трипл, трехи. Привет Сабонису, Николе да и Фрик смотрю тоже на передачи нацелиливается для трипла. Вы из 10 блоков сделайте! Но Янис в отличие от остальных европейцев хоть защищается... Есть Гобер с защитой но обделен в атаке, кто там КАТ без защиты такой же. Как по мне из олдскула и остались Эмбиид и Бровь(но оба травматы) и Янис, который сильно рассчитывает на физику при этом интеллектом баскетбольный не блещет. Почти все пг - стритболисты...
+2
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-1
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Лютик
В точку, не особо интересно сейчас смотреть, хотя результативность бешеная…
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blooooomka
Абсолютно правда, под защитный баскет из тех кто в игре Брон и Пол попали под защитный баскетбол - смех Эмбиид, Дончич, Лиллард, Фрик больше 32 очей в среднем за игру. Фрик просто летит как танк все разбегаются, да бред и такое уже под лет 7 точно, а последние года 3 совсем защита пропала...
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Александр Спирин
Хрустальная Эра НБА берёт начало с Мойши Иорданова. Первого, кого лига директивно велела оберегать судьям.
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