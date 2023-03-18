Пау Газоль о современной НБА: «Потеряна суть баскетбола»

Двукратный чемпион в составе « » в интервью Moviestar высказал недовольство современной НБА.

Испанец отметил, что стало чрезвычайно сложно играть в защите, поскольку лига оберегает скореров.

«Защита исчезла. Мне не нравится, что потеряна суть баскетбола, а именно командная игра.

Раньше, если ты совершал бросок по кольцу в первые 8 секунд владения мячом, тебя сажали на скамейку запасных. Теперь это просто игра в «беги-бросай», – сказал испанец.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это