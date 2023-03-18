Пау Газоль о современной НБА: «Потеряна суть баскетбола»
Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Пау Газоль в интервью Moviestar высказал недовольство современной НБА.
Испанец отметил, что стало чрезвычайно сложно играть в защите, поскольку лига оберегает скореров.
«Защита исчезла. Мне не нравится, что потеряна суть баскетбола, а именно командная игра.
Раньше, если ты совершал бросок по кольцу в первые 8 секунд владения мячом, тебя сажали на скамейку запасных. Теперь это просто игра в «беги-бросай», – сказал испанец.
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Игроки 80-х и 90-х ровно тоже самое про время Газоля говорили.
"Раньше, если ты совершал бросок по кольцу в первые 8 секунд владения мячом, тебя сажали на скамейку запасных." - это разве что в Санс у Д’Энтони происходило, с комментарием "почему в 7 не уложились?"
И правда в их словах есть
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