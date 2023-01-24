Томас Уолкап – о возможной игре за сборную Греции: «Я американец»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос сборная Греции чемпионат Греции Томас Уолкап Баскетбол

Защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап ответил на вопрос журналиста о возможной натурализации и игре за сборную Греции.

«Я американец», – произнес Уолкап с улыбкой.

В матчах чемпионата Греции 30-летний баскетболист набирает 5,5 очка, 1,7 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.

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