Томас Уолкап – о возможной игре за сборную Греции: «Я американец»
Защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап ответил на вопрос журналиста о возможной натурализации и игре за сборную Греции.
«Я американец», – произнес Уолкап с улыбкой.
В матчах чемпионата Греции 30-летний баскетболист набирает 5,5 очка, 1,7 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.
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