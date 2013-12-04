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    Комментатор «Кингз» Грант Нейпир уволился после обвинений в расизме

    Теги происшествия Мэтт Барнс Сакраменто НБА Демаркус Казинс дискриминация Баскетбол

    «Сакраменто» заявил об увольнении многолетнего штатного комментатора клуба Гранта Нейпира, которого бывшие игроки команды обвинили в расизме.

    «Грант Нейпир подал в отставку. Мы благодарим его за его вклад в команду и желаем всего наилучшего», – говорится в заявлении клуба.

    «Хочу поблагодарить болельщиков за их огромную любовь и поддержку. Всегда буду оставаться частью нации «Кингз» в своем сердце», – приводятся слова Нейпира.

    Радио станция Sports 1140 KHTK также объявила, что расстается с Нейпиром.

    В понедельник 60-летний Нейпир был отправлен в административный отпуск из-за комментариев, которые он сделал относительно движения «Жизнь чернокожего имеет значение» и смерти Джорджа Флойда.

    Отвечая на вопрос экс-игрока «Сакраменто» Демаркуса Казинса по поводу лозунга «Жизнь чернокожего имеет значение», Нейпир написал, что «жизнь каждого человека имеет значение». Бывший игрок Мэтт Барнс назвал Нейпира «скрытым расистом».

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