Комментатор «Кингз» Грант Нейпир уволился после обвинений в расизме

заявил об увольнении многолетнего штатного комментатора клуба Гранта Нейпира, которого бывшие игроки команды обвинили в расизме.

«Грант Нейпир подал в отставку. Мы благодарим его за его вклад в команду и желаем всего наилучшего», – говорится в заявлении клуба.

«Хочу поблагодарить болельщиков за их огромную любовь и поддержку. Всегда буду оставаться частью нации «Кингз» в своем сердце», – приводятся слова Нейпира.

Радио станция Sports 1140 KHTK также объявила, что расстается с Нейпиром.

В понедельник 60-летний Нейпир был отправлен в административный отпуск из-за комментариев, которые он сделал относительно движения «Жизнь чернокожего имеет значение» и смерти Джорджа Флойда.

Отвечая на вопрос экс-игрока «Сакраменто» по поводу лозунга «Жизнь чернокожего имеет значение», Нейпир написал, что «жизнь каждого человека имеет значение». Бывший игрок назвал Нейпира «скрытым расистом».

Спортсмены возглавили протесты в Америке. Почему?

Умер Уэс Ансельд, недооцененный король НБА 70-х: он изобрел пас через всю площадку и ставил самые жесткие заслоны