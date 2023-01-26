Мэтт Барнс плюнул в бывшего мужа своей невесты на игре НФЛ

Чемпион НБА-2017 Мэтт Барнс устроил потасовку с бывшим мужем своей невесты Дэвидом Паттерсоном-младшим во время похода на игру плей-офф НФЛ между «Далласом» и «Сан-Франциско» (12:19) в понедельник.

На видео, опубликованном TMZ Sports, видно, как Барнс вступил в словесную перепалку с мужчиной, а также плюнул в него слюной. Спустя некоторое время участники конфликта разошлись в разные стороны. Полицейские прибыли на место происшествия по сообщению о нанесении побоев, где предполагаемая жертва опознала Барнса как подозреваемого.

Через два дня после инцидента Барнс подал ходатайство в окружной суд Лос-Анджелеса. В своем обращении он заявил, что Паттерсон выследил его, стал выкрикивать в его адрес оскорбления и угрозы, начал толкаться.

«Я не хотел, чтобы ссора обострилась физически. Я был разочарован тем, что он неоднократно безжалостно преследовал меня, поэтому с отвращением плюнул в его сторону», – говорится в заявлении Барнса.

Экс-баскетболист просит суд запретить Паттерсону приближаться к нему на расстояние ближе 100 метров. Бывший игрок НБА утверждает, что 37-летний мужчина терроризирует его уже несколько месяцев, так как завидует его отношениям со своей бывшей женой.

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