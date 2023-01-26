Мэтт Барнс плюнул в бывшего мужа своей невесты на игре НФЛ

Теги происшествия Мэтт Барнс НБА НФЛ Даллас Сан-Франциско Баскетбол

Чемпион НБА-2017 Мэтт Барнс устроил потасовку с бывшим мужем своей невесты Дэвидом Паттерсоном-младшим во время похода на игру плей-офф НФЛ между «Далласом» и «Сан-Франциско» (12:19) в понедельник.

На видео, опубликованном TMZ Sports, видно, как Барнс вступил в словесную перепалку с мужчиной, а также плюнул в него слюной. Спустя некоторое время участники конфликта разошлись в разные стороны. Полицейские прибыли на место происшествия по сообщению о нанесении побоев, где предполагаемая жертва опознала Барнса как подозреваемого.

Через два дня после инцидента Барнс подал ходатайство в окружной суд Лос-Анджелеса. В своем обращении он заявил, что Паттерсон выследил его, стал выкрикивать в его адрес оскорбления и угрозы, начал толкаться.

«Я не хотел, чтобы ссора обострилась физически. Я был разочарован тем, что он неоднократно безжалостно преследовал меня, поэтому с отвращением плюнул в его сторону», – говорится в заявлении Барнса.

Экс-баскетболист просит суд запретить Паттерсону приближаться к нему на расстояние ближе 100 метров. Бывший игрок НБА утверждает, что 37-летний мужчина терроризирует его уже несколько месяцев, так как завидует его отношениям со своей бывшей женой.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
Да что там за баба такая ценная?! Может у нее у одной поперек? Или золотая?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Mihailevschi
Ответ Muerte
А мог ведь и соплями)))
Харош))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Archer_Great
" а также плюнул в него слюной" - простите, а чем еще может плюнуть обычный человек, не мутант?)) ядом?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muerte
Ответ Рахон Р.
> плюнул в него слюной :3
А мог ведь и соплями)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antony78
Ответ Рахон Р.
> плюнул в него слюной :3
может ядовитой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Шерстнёв
Даже смешно: взрослые мужики а такой хренью занимаются
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daff Rogers
Ответ Evgeniy 72
Барнс 100% попросил, чтобы держали его семеро перед рывком к неприятелю. И заранее копил слюну)
Даже положил на вклад, чтобы хоть как-то инфляцию перекрыть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рахон Р.
> плюнул в него слюной :3
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tusiel
капец, он мудло, конечно. 42 года, а так и не повзрослел
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeniy 72
Барнс 100% попросил, чтобы держали его семеро перед рывком к неприятелю. И заранее копил слюну)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
Учитывая бэуграунд с Дереком Фишером заучит интригующе, держите в курсе
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий