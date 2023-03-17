Единая лига ВТБ. «Парма» в гостях сыграет с «Минском»

В пятницу, 17 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ пермская «Парма» в гостях сыграет с белорусским « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа Б

Положение команд: Парма – 14-15, Самара – 13-17, Автодор – 13-17, Енисей – 12-18, Астана – 5-24, Минск – 2-28.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 28-2, УНИКС – 24-6, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 16-14, Нижний Новгород – 17-13, МБА – 14-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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