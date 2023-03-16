«Нью-Йорк» заключил второе 10-дневное соглашение с Дакуаном Джеффрисом

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Защитник Дакуан Джеффрис (25 лет, 196 см) подпишет второй 10-дневный контракт с «Никс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Баскетболист не принял участия ни в одной встрече команды в течение первого соглашения.

Джеффрис набирает в среднем 20,6 очка, 6,7 подбора и 2,5 передачи за 33,1 минуты в 20 матчах за «Вестчестер Никс».

Изначально «Нью-Йорк» подписал с ним двусторонний контракт 29 ноября 2022 года.

В среднем за карьеру баскетболист набирает 3,8 очка и 1,9 подбора в 47 играх за три сезона в «Сакраменто», «Хьюстоне» и «Мемфисе».

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1 комментарий

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carmelo hot sause
Под плей-офф можно и более сильного игрока найти. Уверен, что условные Бакс, Лейкерс и Мавс так и сделают
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