«Нью-Йорк» заключил 10-дневное соглашение с Дакуаном Джеффрисом

Защитник Дакуан Джеффрис (25 лет, 196 см) подпишет 10-дневный контракт с «Никс», сообщает пресс-служба « ».

Джеффрис набирает в среднем 20,6 очка, 6,7 подбора и 2,5 передачи за 33,1 минуты в 20 матчах за «Вестчестер Никс».

Изначально «Нью-Йорк» подписал с ним двусторонний контракт 29 ноября 2022 года.

В среднем за карьеру баскетболист набирает 3,8 очка и 1,9 подбора в 47 играх за три сезона в «Сакраменто», «Хьюстоне» и «Мемфисе».

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