Дэрил Мэйкон: «Кажется, в России рожать детей очень выгодно»

Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон принял участие в рубрике «Факты о России» тележурнала «Вид сверху».

(О том, что жених платит выкуп за невесту). Очень сложно в это поверить… Неужели да? Поставлю на правду! Интуиция подсказывает так. Так и есть? Я бы никогда не женился, если бы за жену нужно было заплатить! Тогда подскажите, какова цена? Ее назначает семья? Очень необычно.

(О соке из берёзы). Вряд ли! Никогда не слышал ничего подобного. Сок из дерева? Фантастика какая-то. Вы опять пытаетесь меня запутать, но я не поведусь на это! Как правда? Ребята в команде никогда не рассказывали мне о таком, хотя я очень люблю сок! Прямо сейчас после нашего разговора пойду и спрошу про берёзовый сок. Никогда бы не подумал, что такое возможно. Обязательно нужно его попробовать.

(О том, что в России есть выплаты за рождение детей). Как-то странно звучит. Нужно подумать. Я не видел огромного количества детей в Казани. Думаю, если бы государство платило, их было бы намного больше! Скажу, что это неправда. Как не угадал? Видимо, рожать детей в России довольно выгодно!

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта