Кроссовки Майкла Джордана с финальной серии 1998 года выставят на аукцион

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА кроссовки Nike экипировка Баскетбол

Аукцион Sotheby’s выставит на продажу кроссовки Nike Air Jordan 13, в которых легендарный защитник «Чикаго» Майкл Джордан выступал в финальной серии плей-офф НБА 1998 года против «Юты».

Sotheby’s прогнозирует, что стоимость кроссовок составит от 2 до 4 миллионов долларов. Таким образом, она побьет рекорд среди всех кроссовок, проданных на аукционе. Текущий рекорд принадлежит кроссовкам Nike Air Ship, в которых Джордан играл в 1984 году. Их продали за 1,4 миллиона долларов в 2021 году.

Отмечается, что выставленные на аукцион кроссовки были на ногах Джордана, когда тот набрал 37 очков за 40 минут во втором матче финальной серии. «Буллс» сравняли счет после поражения в первой встрече. После игры Джордан подарил кроссовки болбою, который отвечал за гостевую раздевалку и вернул баскетболисту куртку, которую тот забыл на предыдущей тренировке.

Кроссовки остались в хорошем состоянии, несмотря на то, что в них играли. На каждой кроссовке есть автограф Джордана, нанесенный серебристым маркером на носок.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
Зачётные тапки, сейчас евросов 200 стоят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Herodotus
Готов отдать пятихатку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Джордан нужен был Найк, а не наоборот, как в будущем фильме Бена аффлека
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Герасимов
Думаете,это болбой выставил их на продажу? Может впарил за косячок корешу и лет двадцать как,локти покусывает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
В тот момент болбой еще не догадывался что в будущем станет миллионером.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий