Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Метрополитан», «Ле-Портель» сыграет с «По-Ортезом»

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Во вторник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.

«Виллербан» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы, «Ле-Портель» дома сыграет с «По-Ортезом».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

LDLC АСВЕЛ – Метрополитан
Дата проведения
14 марта, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Ле-Портель – По-Ортез
Дата проведения
14 марта, 22.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 19-4, Метрополитан – 17-6, Шоле – 16-7, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 13-9, Виллербан – 13-9, Бурк – 13-10,  Роанн – 12-11, Лимож – 11-12, Страсбур – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 10-13, Париж – 9-14, Ле-Портель – 8-14, Нантер – 8-15, По-Ортез – 8-14, Нанси – 8-15,  Фос Прованс – 8-15, Блуа – 7-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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