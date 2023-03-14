Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Метрополитан», «Ле-Портель» сыграет с «По-Ортезом»

Во вторник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.

«Виллербан» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы, «Ле-Портель» дома сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 19-4, – 17-6, Шоле – 16-7, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 13-9, – 13-9, Бурк – 13-10, Роанн – 12-11, Лимож – 11-12, Страсбур – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 10-13, Париж – 9-14, Ле-Портель – 8-14, Нантер – 8-15, По-Ортез – 8-14, Нанси – 8-15, Фос Прованс – 8-15, Блуа – 7-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир