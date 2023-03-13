Джейсон Тейтум – о Блэйке Гриффине: «Нам очень повезло иметь его в команде»

Теги Бостон НБА Блэйк Гриффин Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум высоко отозвался о своем партнере по команде Блэйке Гриффине.

«Это уникально – видеть его отношение к делу каждый день. Блэйк не играет две недели, а потом, когда некоторые игроки выбывают, он может сыграть четыре или пять игр подряд. В свободные дни он играет в пикап с ребятами, которым просто нужно вернуться в форму. Такого не увидишь у игроков, которые были на его уровне.

Это действительно необычно видеть. Мы с командой очень ценим его подход. Блэйк не строит мир вокруг себя – и это заразительно. Его энергия, его энтузиазм, его индивидуальность. Нам очень повезло иметь его в команде, потому что все уважают его и уважают то, чего он добился.

Гриффин тот, кто всегда будет готов, когда назовут его номер. Он сделает все, что потребуется от игры к игре, чтобы внести свой вклад, сколько бы минут он ни получил, вы знаете, что он будет выкладываться по полной», – рассказал Тейтум.

Лучший новичок сезона 2010/11 Блэйк Гриффин принял участие в 30 встречах в этом году, набирая 4,7 очка, 3,5 подбора и 1,3 передачи за 14,4 минуты игрового времени.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
конечно повезло. у него телефон Ланы есть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Очень не хочется на Тайвань
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий