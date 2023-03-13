Джейсон Тейтум – о Блэйке Гриффине: «Нам очень повезло иметь его в команде»

Звездный форвард « » высоко отозвался о своем партнере по команде .

«Это уникально – видеть его отношение к делу каждый день. Блэйк не играет две недели, а потом, когда некоторые игроки выбывают, он может сыграть четыре или пять игр подряд. В свободные дни он играет в пикап с ребятами, которым просто нужно вернуться в форму. Такого не увидишь у игроков, которые были на его уровне.

Это действительно необычно видеть. Мы с командой очень ценим его подход. Блэйк не строит мир вокруг себя – и это заразительно. Его энергия, его энтузиазм, его индивидуальность. Нам очень повезло иметь его в команде, потому что все уважают его и уважают то, чего он добился.

Гриффин тот, кто всегда будет готов, когда назовут его номер. Он сделает все, что потребуется от игры к игре, чтобы внести свой вклад, сколько бы минут он ни получил, вы знаете, что он будет выкладываться по полной», – рассказал Тейтум.

Лучший новичок сезона 2010/11 Блэйк Гриффин принял участие в 30 встречах в этом году, набирая 4,7 очка, 3,5 подбора и 1,3 передачи за 14,4 минуты игрового времени.

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