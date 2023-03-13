Чемпионат Греции. ПАОК против «Панатинаикоса»

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В понедельник, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги ПАОК примет «Панатинаикос».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

ПАОК – Панатинаикос
Дата проведения
13 марта, 20.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 17-0, Панатинаикос – 14-2, АЕК – 11-7, Перистери – 11-8, Промитеас – 10-7, ПАОК – 9-8, Арис – 9-9, Колоссос – 8-9, Ионикос – 4-14, Лаврион – 4-13, Аполлон – 4-14, Кардицас – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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