Анонимный руководитель: «Неужели Батлер настолько лучше Дерозана, который получает в два раза меньше?»

Теги Майами НБА Демар Дерозан Джимми Батлер Баскетбол

Анонимный руководитель одной из команд Восточной конференции считает, что игра форварда «Майами» Джимми Батлера не соответствует полученному контракту.

«Этим летом ему исполнится 34 года. Он хорошо играет, его показатели держатся на уровне. Но из-за количества работы, которую он проделывает, чтобы оставаться в форме, можно предположить, что у него будет довольно быстрый спад, когда возраст настигнет его. Это сложная проблема, с которой им придется иметь дело.

Они заключили с ним четырехлетний контракт c опцией игрока на 52 миллиона долларов в последнем сезоне. Это просто безумие – ему будет 36 лет, а он зарабатывает 52 миллиона долларов. Он хороший игрок, возможно, входит в Топ-25. Он жесткий, играет через травмы. В этом плане к нему нет претензий. Но он не умеет бросать трехочковые в сегодняшней НБА, где нужно бросать, и он стареет.

Неужели Джимми Батлер настолько лучше Демара Дерозана, который получает в два раза меньше денег, чем Джимми? Нет, ни в коем случае», – пояснил руководитель.

33-летний лидер «Майами» в текущем сезоне набирает 22,3 очка, 6,1 подбора и 5,1 передачи в 53 матчах.

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5 комментариев

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Can
Ответ кроссовер Айверсона
прям в два раза, да?
это уже к манагерам
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кроссовер Айверсона
Ответ Чудинов Дмитрий
Лучше.
прям в два раза, да?
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ты не прав
Один в клатче и по играет в разы лучше, чем в регулярке.
Второй в клатче позорный попуск.
Один элитно защищается даже в своем возрасте.
Второй не защищается вообще
Один лидер и душа коллектива
Второго даже друзья и родная орга не считают за авторитете

Джимбо, конечно, слегка переоценен , но Дерозан на его фоне совсем посредственный аллстаровец
+4
-2
+2
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Cash_flow
Плей-офф Батлер годичной давности это топ-3 игрок НБА. Плей-офф Батлер двумя сезонами ранее - лидер и лучший игрок команды-финалиста. Дерозан прекрасный игрок для регулярных сезонов, но он вообще не в этой дискуссии
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Чудинов Дмитрий
Лучше.
+11
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+9
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