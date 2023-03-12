Анонимный руководитель: «Неужели Батлер настолько лучше Дерозана, который получает в два раза меньше?»

Анонимный руководитель одной из команд Восточной конференции считает, что игра форварда « » Джимми Батлера не соответствует полученному контракту.

«Этим летом ему исполнится 34 года. Он хорошо играет, его показатели держатся на уровне. Но из-за количества работы, которую он проделывает, чтобы оставаться в форме, можно предположить, что у него будет довольно быстрый спад, когда возраст настигнет его. Это сложная проблема, с которой им придется иметь дело.

Они заключили с ним четырехлетний контракт c опцией игрока на 52 миллиона долларов в последнем сезоне. Это просто безумие – ему будет 36 лет, а он зарабатывает 52 миллиона долларов. Он хороший игрок, возможно, входит в Топ-25. Он жесткий, играет через травмы. В этом плане к нему нет претензий. Но он не умеет бросать трехочковые в сегодняшней , где нужно бросать, и он стареет.

Неужели Джимми Батлер настолько лучше , который получает в два раза меньше денег, чем Джимми? Нет, ни в коем случае», – пояснил руководитель.

33-летний лидер «Майами» в текущем сезоне набирает 22,3 очка, 6,1 подбора и 5,1 передачи в 53 матчах.

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