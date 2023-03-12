Анонимный руководитель: «Неужели Батлер настолько лучше Дерозана, который получает в два раза меньше?»
Анонимный руководитель одной из команд Восточной конференции считает, что игра форварда «Майами» Джимми Батлера не соответствует полученному контракту.
«Этим летом ему исполнится 34 года. Он хорошо играет, его показатели держатся на уровне. Но из-за количества работы, которую он проделывает, чтобы оставаться в форме, можно предположить, что у него будет довольно быстрый спад, когда возраст настигнет его. Это сложная проблема, с которой им придется иметь дело.
Они заключили с ним четырехлетний контракт c опцией игрока на 52 миллиона долларов в последнем сезоне. Это просто безумие – ему будет 36 лет, а он зарабатывает 52 миллиона долларов. Он хороший игрок, возможно, входит в Топ-25. Он жесткий, играет через травмы. В этом плане к нему нет претензий. Но он не умеет бросать трехочковые в сегодняшней НБА, где нужно бросать, и он стареет.
Неужели Джимми Батлер настолько лучше Демара Дерозана, который получает в два раза меньше денег, чем Джимми? Нет, ни в коем случае», – пояснил руководитель.
33-летний лидер «Майами» в текущем сезоне набирает 22,3 очка, 6,1 подбора и 5,1 передачи в 53 матчах.
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Один элитно защищается даже в своем возрасте.
Второй не защищается вообще
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Джимбо, конечно, слегка переоценен , но Дерозан на его фоне совсем посредственный аллстаровец