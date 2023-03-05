Джимми Батлер – о неудачном отрезке «Майами»: «Всем почему-то кажется, что будет легко»

Лидер « » раскритиковал текущее положение дел в команде после поражения от «Никс» (120:122).

Батлер ответил на вопрос о степени разочарования, которую он испытывает в связи с недавними результатами.

«Мне кажется, что сейчас я нахожусь на том этапе – я думаю, что все находятся – когда это не удивляет нас. Нам просто надоедает процесс, и я не могу сказать почему, но мы играем упорно и иногда возвращаемся в игру, как сегодня, а иногда нет.

В любом случае, если мы будем играть правильно всю игру, я не думаю, что мы будем оказываться такой ситуации. Но по какой-то странной причине мы думаем, что это будет легко, поэтому мы просто выходим на площадку и играем как пойдет», – пояснил звездный форвард.

До победы над «Атлантой» этой ночью (117:109), «Хит» выдали отрезок 1-6. В течение этого периода они пропустили более 70 очков в первой половине против «Никс», «Филадельфии» и « ».

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА