Яннис Адетокумбо: «Хочу, чтобы меня запомнили не за достижения на площадке, а за отношение к игре и трудолюбие»

Форвард «Милуоки» рассказал, как он хочет запомниться людям, когда завершит карьеру.

«Я еще не заканчиваю карьеру. У меня впереди еще долгий путь.

Стараюсь работать над своим мастерством каждый день. Хочу, чтобы меня запомнили не за то, чего я добился на площадке, а за мое отношение к игре и трудолюбие.

Хочу, чтобы меня запомнили не просто как баскетболиста. Хочу, чтобы люди помнили, как я вдохновлял их и помогал становиться лучше», – сказал Яннис.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)