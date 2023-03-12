Яннис Адетокумбо: «Хочу, чтобы меня запомнили не за достижения на площадке, а за отношение к игре и трудолюбие»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал, как он хочет запомниться людям, когда завершит карьеру.

«Я еще не заканчиваю карьеру. У меня впереди еще долгий путь.

Стараюсь работать над своим мастерством каждый день. Хочу, чтобы меня запомнили не за то, чего я добился на площадке, а за мое отношение к игре и трудолюбие.

Хочу, чтобы меня запомнили не просто как баскетболиста. Хочу, чтобы люди помнили, как я вдохновлял их и помогал становиться лучше», – сказал Яннис.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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3 комментария

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stamm
Яннис, для этого не обязательно играть в НБА )
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sanya_xl
Запомнят за стремянку)
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Сергей Орлов
Майка под сводами и Зал Славы уже в кармане.
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