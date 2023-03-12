Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет в гостях с «Нантером», «Роанн» примет «Монако»
В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.
«Виллербан» сыграет в гостях с «Нантером», «Роанн» примет «Монако».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 19.00, «París La Défense Arena»
- Дата проведения
- 12 марта, 19.00, «Halle André-Vacheresse»
Положение команд: Монако – 18-4, Метрополитан – 17-6, Шоле – 16-7, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 13-9, Виллербан – 12-9, Бурк – 13-10, Роанн – 12-10, Лимож – 11-12, Страсбур – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 10-13, Париж – 9-14, Ле-Портель – 8-14, Нантер – 8-14, По-Ортез – 8-14, Нанси – 8-15, Фос Прованс – 8-15, Блуа – 7-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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