Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет в гостях с «Нантером», «Роанн» примет «Монако»

В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.

« » сыграет в гостях с « », «Роанн» примет « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 18-4, Метрополитан – 17-6, Шоле – 16-7, Дижон – 14-9, – 13-9, Виллербан – 12-9, – 13-10, – 12-10, Лимож – 11-12, – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 10-13, Париж – 9-14, Ле-Портель – 8-14, Нантер – 8-14, По-Ортез – 8-14, Нанси – 8-15, Фос Прованс – 8-15, Блуа – 7-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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