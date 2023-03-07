Чемпионат Франции. «По-Ортез» встретится с «Метрополитаном»

Во вторник, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «По-Ортез» встретится с « » Виктора Вембаньямы.

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 18-4, Метрополитан – 15-6, Шоле – 15-7, Дижон – 14-8, Ле-Ман – 12-9, Виллербан – 12-9, Бурк – 12-10, Роанн – 12-10, Лимож – 11-11, Страсбур – 10-12, Гравлин-Дюнкерк – 10-12, Париж – 9-13, Ле-Портель – 8-14, Нантер – 8-14, Нанси – 8-14, – 8-14, Блуа – 7-15, Фос Прованс – 7-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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