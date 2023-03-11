Крис Финч о Микэле Бриджесе: «Чертовски хороший игрок»

Теги Миннесота Бруклин НБА Крис Финч Микэл Бриджес Баскетбол

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч после поражения от «Бруклина» (123:124) выразил восхищение игрой форварда «Нетс» Микэла Бриджеса.

«Чертовски хороший игрок.

Он ухватился за эту возможность. Иногда такое случается в лиге, когда игрока обменивают в другую команду. Он играл определенную роль, у которой был невидимый потолок, но потом ему выпал шанс расширить свою игру. И он воспользовался каждым моментом.

Он один из тех, кого хотели бы видеть в своей команде 100 процентов людей в лиге. Разносторонний игрок с хорошим характером, победитель. Он побеждал на каждом уровне, на котором он когда-либо играл», – сказал Финч.

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1 комментарий

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Tim Timson
это точно. ещё и железный и адекватный игрок)
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