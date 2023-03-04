Сандро Мамукелашвили стал игроком «Сан-Антонио»

Теги переходы Милуоки Сан-Антонио НБА Сандро Мамукелашвили Баскетбол

«Сан-Антонио» пополнился тяжелым форвардом Сандро Мамукелашвили (23 года, 211 см).

«Сперс» забрали Мамукелашвили с рынка отказов, куда грузинский баскетболист попал после отчисления из «Милуоки».

Грузинский баскетболист в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах НБА, набирая 2,4 очка и 2,3 подбора в среднем за игру.

Мамукелашвили выступал за «Милуоки» с 2021 года.

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1 комментарий

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Roman Boroveev
Ждём прогресса , как у Марканена)
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