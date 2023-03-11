Митчелл Уотт признан MVP 15-го тура Еврокубка

Теги Еврокубок видео Рейер Венеция Митчелл Уотт Баскетбол

Тяжелый форвард «Венеции» Митчелл Уотт был признан MVP 15-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2022/23.

Американец стал главным героем победы итальянской команды над «Брешией» (90:64), которая позволила «Венеции» завоевать путевку в плей-офф. Менее чем за 23 минуты на площадке Уотт набрал 22 очка, а также сделал 5 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и 1 перехват.

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий