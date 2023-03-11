Митчелл Уотт признан MVP 15-го тура Еврокубка
Тяжелый форвард «Венеции» Митчелл Уотт был признан MVP 15-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2022/23.
Американец стал главным героем победы итальянской команды над «Брешией» (90:64), которая позволила «Венеции» завоевать путевку в плей-офф. Менее чем за 23 минуты на площадке Уотт набрал 22 очка, а также сделал 5 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и 1 перехват.
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