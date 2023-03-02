Еврокубок. «Бурспаспор» сыграет с «Бурком»

В четверг, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка турецкий «Бурспаспор» дома сыграет с французским «Бурком».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Прометей Украина – 10-4, Ховентуд Испания – 9-5, Бурк Франция – 8-5, Ульм Германия – 8-6, Венеция Италия – 7-7, Брешия Италия – 7-7, Литкабелис Литва – 7-7, Бурсаспор Турция – 6-7, Клуж Румыния – 4-10, Цедевита-Олимпия Словения – 3-11.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 11-3, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-4, Тюрк Телеком Турция – 9-4, Париж Франция – 9-5, Промитеас Греция – 9-5, Будучность Черногория – 8-6, Лондон Лайонс Великобритания – 6-8, Гамбург Германия – 4-10, Тренто Италия – 2-12, Шленск Польша – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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