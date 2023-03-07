Крис Гулдинг продолжит карьеру в «Париже»

Теги переходы Еврокубок чемпионат Франции Сидней Крис Гулдинг Париж Уилл Уивер Баскетбол

Атакующий защитник сборной Австралии Крис Гулдинг (34 года, 192 см) подписал соглашение с французским клубом «Париж», который выступает в Еврокубке.

34-летний игрок воссоединился с бывшим главным тренером «Сиднея» Уиллом Уивером.

Гулдинг последний раз выступал за пределами своей страны в 2016 году за итальянский «Торино». В сезоне-2014/15 он защищал цвета испанской «Сарагосы».

Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч

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