Крис Гулдинг продолжит карьеру в «Париже»

Атакующий защитник сборной Австралии Крис Гулдинг (34 года, 192 см) подписал соглашение с французским клубом « », который выступает в Еврокубке.

34-летний игрок воссоединился с бывшим главным тренером «Сиднея» Уиллом Уивером.

Гулдинг последний раз выступал за пределами своей страны в 2016 году за итальянский «Торино». В сезоне-2014/15 он защищал цвета испанской «Сарагосы».

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