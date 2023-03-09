Нандо Де Коло стал вторым в истории Евролиги по количеству набранных очков

Защитник « » поднялся на 2-ую строчку в списке самых результативных игроков в истории Евролиги.

В матче с «Жальгирисом» (67:85) Де Коло набрал 9 очков, что позволило ему обойти (4152 очка) и занять второе место по количеству набранных очков в истории соревнования (4154 очка). Первую строчку занимает (4455 очков).

MVP Финала Четырех 2016 года в составе ЦСКА набирает в среднем 15,5 очка за карьеру в Евролиге. Ближайший преследователь Майк Джеймс имеет 3760 очков с результативностью в 16,3 очка за игру.