Нандо Де Коло стал вторым в истории Евролиги по количеству набранных очков

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Защитник «Виллербана» Нандо Де Коло поднялся на 2-ую строчку в списке самых результативных игроков в истории Евролиги.

В матче с «Жальгирисом» (67:85) Де Коло набрал 9 очков, что позволило ему обойти Хуана Карлоса Наварро (4152 очка) и занять второе место по количеству набранных очков в истории соревнования (4154 очка). Первую строчку занимает Вассилис Спанулис (4455 очков).

MVP Финала Четырех 2016 года в составе ЦСКА набирает в среднем 15,5 очка за карьеру в Евролиге.  Ближайший преследователь Майк Джеймс имеет 3760 очков с результативностью в 16,3 очка за игру.

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