Нандо Де Коло стал 3-м в истории Евролиги, кто добрался до отметки 4 тысячи очков за карьеру

Защитник « » в четверг стал 3-м баскетболистом в истории Евролиги, которому удалось добраться до отметки 4 тысячи очков за карьеру.

В победном матче с «Олимпиакосом» (77:75) Де Коло набрал 13 очков и довел карьерный показатель до отметки 4002 очка.

Экс-игрок ЦСКА, «Валенсии» и « » уступает лишь завершившим карьеру (4455 очков) и (4152 очка).

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