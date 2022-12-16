Нандо Де Коло стал 3-м в истории Евролиги, кто добрался до отметки 4 тысячи очков за карьеру

Теги ЦСКА Вассилис Спанулис Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Хуан Карлос Наварро Валенсия LDLC АСВЕЛ Виллербан Нандо Де Коло Баскетбол

Защитник «Виллербана» Нандо Де Коло в четверг стал 3-м баскетболистом в истории Евролиги, которому удалось добраться до отметки 4 тысячи очков за карьеру.

В победном матче с «Олимпиакосом» (77:75) Де Коло набрал 13 очков и довел карьерный показатель до отметки 4002 очка.

Экс-игрок ЦСКА, «Валенсии» и «Фенербахче» уступает лишь завершившим карьеру Вассилису Спанулису (4455 очков) и Хуану Карлосу Наварро (4152 очка).

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы