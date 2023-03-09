Звездный разырыгрывающий«Далласа» Лука Дончич избежал серьезной травмы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«МРТ бедра Луки Дончича не выявила повреждений. Ожидается, что игрок вернется в строй, как только позволит перестанет испытывать дискомфорт», – написал Воджнаровски.

Дончич получил травму в бесконтактной ситуации во время встречи с «Новым Орлеаном». Игрок стал прихрамывать на левую ногу в третьей четверти, за несколько минут до завершения отрезка он отправился в раздевалку.

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