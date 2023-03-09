Грант Уильямс, играющий с травмой: «Ты просто делаешь все, чтобы помочь команде победить»

Защитник « » рассказал о влиянии повереждения, полученного около месяца назад, на свою игру.

«Это странная травма, но я играю через боль, потому что это то, что ты должен делать для команды. Неважно, если твои показатели снижаются, неважно, если твои минуты уменьшаются из-за этого. Ты просто делаешь все, чтобы помочь команде победить.

Когда тебя определяют как шутера, ты должен привыкнуть просто бросать и не думать ни о чем. Вот такой у меня сейчас менталитет: если ты открыт – бросай. Если ты сделал то, что тренер от тебя не хотел, он тебе скажет», – заключил Уильямс.

Защитник «Бостона» получил травму 12 февраля в матче с «Мемфисом». В последних 10 встречах процент баскетболист попадает лишь 34% бросков и-за дуги.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл