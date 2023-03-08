У Гранта Уильямса растяжение связок локтевого сустава

Форвард «Бостона» играет с растяжением связок локтевого сустава правой руки, сообщает журналист The Athletic Джаред Вайс.

В недавнем матче против «Кливленда» (114:118 ОТ) Уильямс упустил возможность принести своей команде победу, смазав два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти.

В середине февраля форвард пропустил встречу с «Милуоки». Согласно официальному сообщению клуба, причиной стал отек локтевого сустава.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл