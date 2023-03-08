У Гранта Уильямса растяжение связок локтевого сустава

Теги травмы Бостон НБА Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс играет с растяжением связок локтевого сустава правой руки, сообщает журналист The Athletic Джаред Вайс.

В недавнем матче против «Кливленда» (114:118 ОТ) Уильямс упустил возможность принести своей команде победу, смазав два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти.

В середине февраля форвард пропустил встречу с «Милуоки». Согласно официальному сообщению клуба, причиной стал отек локтевого сустава.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

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3 комментария

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Alexander Permyakov
Ага, а у Митчелла - паховых мышц, после их последней встречи
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Sharky shark
штрафные перетренировал)
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RayRay
Так вот почему не попал 2 из 2 ))
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