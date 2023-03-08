У Гранта Уильямса растяжение связок локтевого сустава
Форвард «Бостона» Грант Уильямс играет с растяжением связок локтевого сустава правой руки, сообщает журналист The Athletic Джаред Вайс.
В недавнем матче против «Кливленда» (114:118 ОТ) Уильямс упустил возможность принести своей команде победу, смазав два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти.
В середине февраля форвард пропустил встречу с «Милуоки». Согласно официальному сообщению клуба, причиной стал отек локтевого сустава.
Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл
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