Sportico представил обновленный список 50 самых богатых спортсменов. Джордан, Вудс и Палмер – в тройке
Спортивный журнал Sportico обновил список 50 самых богатых спортсменов в истории. Легенда НБА Майкл Джордан – первый с большим отрывом.
Sportico подсчитал заработок во время игровой карьеры и после ее окончания, скорректировав их с учетом инфляции.
Заработок включает в себя зарплату, бонусы, призовые деньги, сделки с книжными издательствами, выступления и гонорары. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов и до выплаты гонораров агентам и адвокатам.
В ТОП-10 вошли:
Майкл Джордан (баскетбол) – 3,3 млрд долларов
Тайгер Вудс (гольф) – 2,5 млрд долларов
Арнольд Палмер (гольф) – 1,7 млрд долларов
Джек Никлаус (гольф) –1,63 млрд долларов
Криштиану Роналду (футбол) – 1,58 млрд долларов
Леброн Джеймс (баскетбол)– 1,53 млрд долларов
Лионель Месси (футбол) – 1,48 млрд долларов
Флойд Мейвезер (бокс) – 1,41 млрд долларов
Роджер Федерер (теннис) – 1,38 млрд долларов
Фил Микельсон (гольф) – 1,36 млрд долларов
С полным списком можно ознакомиться здесь
Баскетболисты и футболисты зарабатывают за счёт массовости спорта, очень много людей готовы платить небольшие суммы (за билет на матч, через просмотр рекламы во время трансляции)
Надо смотреть не абсолютный доход, а отношение дохода к среднему доходу в городе.
Пересчитайте и на первые места выйдут индийские крикетисты или наши мастера ногомяча.