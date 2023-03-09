Sportico представил обновленный список 50 самых богатых спортсменов. Джордан, Вудс и Палмер – в тройке

Теги Майкл Джордан Флойд Мейвезер-младший Криштиану Роналду Леброн Джеймс Лионель Месси Роджер Федерер НБА Тайгер Вудс Фил Микельсон Джек Никлаус Баскетбол

Спортивный журнал Sportico обновил список 50 самых богатых спортсменов в истории. Легенда НБА Майкл Джордан – первый с большим отрывом.

Sportico подсчитал заработок во время игровой карьеры и после ее окончания, скорректировав их с учетом инфляции.

Заработок включает в себя зарплату, бонусы, призовые деньги, сделки с книжными издательствами, выступления и гонорары. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов и до выплаты гонораров агентам и адвокатам.

В ТОП-10 вошли:

Майкл Джордан (баскетбол) – 3,3 млрд долларов

Тайгер Вудс (гольф) – 2,5 млрд долларов

Арнольд Палмер (гольф) – 1,7 млрд долларов

Джек Никлаус (гольф) –1,63 млрд долларов

Криштиану Роналду (футбол) – 1,58 млрд долларов

Леброн Джеймс (баскетбол)– 1,53 млрд долларов

Лионель Месси (футбол) – 1,48 млрд долларов

Флойд Мейвезер (бокс) – 1,41 млрд долларов

Роджер Федерер (теннис) – 1,38 млрд долларов

Фил Микельсон (гольф) – 1,36 млрд долларов

 

С полным списком можно ознакомиться здесь

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39 комментариев

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BuTaJIbKa
Надо было Майклу не в бейсбол, а в гольф на пару лет уходить
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Крыс Пол
Учите своих детей гольфу, чтобы безбедно встретить старость.
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Dexter Dallas
Ответ гилберт
Там недавно арабы пытались устроить революцию. Хотели подмять гольф под себя. Сумасшедшее бабло вваливали. Интересно чем все закончилось.
Судом или разберательством против арабов. Даже тут по моему есть инфа по этому поводу. там так же Ньюкасл упоминался.
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Никита Крылов
Ответ Gornostaev
Три гольфиста заработали больше Роналду, Месси, Леброна,, Мейвезера и Федерера 😲... Куда катится этот мир? В лунку, наверное...
Это для тебя открытие ?
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neputevyy
Ответ Sanan1908
Я ничего не понимаю в гольфе, но когда слышу гольф, то в голову приходит Тайгер Вудс
А Гарет Бэйл?
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Den Mir3o
Бэйл поздно переобулся
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Максим Черкашин
Ответ Sanan1908
Я ничего не понимаю в гольфе, но когда слышу гольф, то в голову приходит Тайгер Вудс
Игра симулятор гольфа, назывался Тайгер Вудс.:)))
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R Air
Ответ Герман Ткаченко
Гольф рулит
Когда последний раз смотрел, рулёжник?
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rigobersong
Ответ КобеКириленко
Ну так неудивительно сколько Месси выкачал из Барсы по его последнему контракту, что команда уже который год экономит на всем и даже денег на покупку «отчетов» у Негрейры уже нет.
Сразу видно, хейтерок:) Месси приносил Барселоне 300 млн в год прибыли:)) Но зачем читать статьи, которых было десяток с анализом и цифрами, ведь проще соврать, ведь никто не будет проверять:)) Но я то знаю кто ты по жизни:)))🤣🤣🤣
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Enotaz24
Ответ КобеКириленко
Там очень высокие призовые на турнирах. Гольф в США это любимый вид спорт богатой элиты наряду с теннисом, поэтому гольфисты так много зарабатывают.
Спасибо)!!
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Enotaz24
Ответ Dexter Dallas
Реклама. Вопрос в платежеспобности не то, что фанатов, а тех, кто все это покупает. А те, кто продают- делают призовые. Посмотри сколько стоят клюшки. Да даже просто одежда и обувь из линеек гольф от даже не спортивных брендов.
Спасибо!)
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R Air
Ответ Carver
Интересно просто, за счет чего гольфисты так много получают? Не самый популярный, нишевый вид спорта. Видимо, что-то узкого круга для богачей. То есть, богатые люди готовы платить, чтобы Тайгер Вудз поиграл в гольф в их замке. Ну и всякая реклама дорогих часов и бизнес-класса арабских авиалиний.
У них, как у теннисистов - призовой фонд.
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Лиллард унижатель!
Ответ rigobersong
Т.е. роналду там инсту качал, скандалы устраивал, потел, тренировался, баловался ботексом, качал пресс, делал пластику, передергивал в пробирку и т.д. и т.п. А Месси взял и пешком примерно столько же заработал?:))
Для него Иньеста все это заработал.
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Gornostaev
Три гольфиста заработали больше Роналду, Месси, Леброна,, Мейвезера и Федерера 😲... Куда катится этот мир? В лунку, наверное...
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Матрёшка Ефросиьевна
удивляет почему так богаты гольфисты. гольф даже на ТВ срочно продать
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Bozqurd_Idel_Ural_
в топ-10 ровно половина представители элитных видов спорта (гольф и теннис). Чем больше люди готовы платить за участие в соревнованиях и быть причастным к определенному классу общества, тем больше доход.
Баскетболисты и футболисты зарабатывают за счёт массовости спорта, очень много людей готовы платить небольшие суммы (за билет на матч, через просмотр рекламы во время трансляции)
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Д.Н.Л
Ответ гилберт
Никлос просто монстр! Играл еще в позапрошлом веке и столько бабла!!!
Прям в ПОЗАпрошлом? И как там в 22 веке, потомок?
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chouchou
Ответ no_one_perfect
Как так выходит, что за свою карьеру Неймар заработал больше Хэмилтона?!
в покер выиграл
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Timur_A
Всё в мире относительно.
Надо смотреть не абсолютный доход, а отношение дохода к среднему доходу в городе.
Пересчитайте и на первые места выйдут индийские крикетисты или наши мастера ногомяча.
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Руслан Узденов
Ответ rigobersong
Т.е. роналду там инсту качал, скандалы устраивал, потел, тренировался, баловался ботексом, качал пресс, делал пластику, передергивал в пробирку и т.д. и т.п. А Месси взял и пешком примерно столько же заработал?:))
нет, бро. Месси активно разорял Барсу, доведя её до анекдотичных рычагов )
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гилберт
Ответ Carver
Интересно просто, за счет чего гольфисты так много получают? Не самый популярный, нишевый вид спорта. Видимо, что-то узкого круга для богачей. То есть, богатые люди готовы платить, чтобы Тайгер Вудз поиграл в гольф в их замке. Ну и всякая реклама дорогих часов и бизнес-класса арабских авиалиний.
Там недавно арабы пытались устроить революцию. Хотели подмять гольф под себя. Сумасшедшее бабло вваливали. Интересно чем все закончилось.
+1
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Cube Litening C:68X
Ответ Sanan1908
Я ничего не понимаю в гольфе, но когда слышу гольф, то в голову приходит Тайгер Вудс
Когда слышу Тайгер Вудс,на ум приходит Линдсей Вонн..😁
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гилберт
Никлос просто монстр! Играл еще в позапрошлом веке и столько бабла!!!
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гилберт
Ответ Enotaz24
Интересно, а засчет чего зарабатывают гольфисты? Неужели у гольфа так много фанатов и много людей смотрят трансляции и ходят на матчи.
Загадка тысячелетия!
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Sanan1908
Я ничего не понимаю в гольфе, но когда слышу гольф, то в голову приходит Тайгер Вудс
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