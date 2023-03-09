Спортивный журнал Sportico обновил список 50 самых богатых спортсменов в истории. Легенда НБА – первый с большим отрывом.

Sportico подсчитал заработок во время игровой карьеры и после ее окончания, скорректировав их с учетом инфляции.

Заработок включает в себя зарплату, бонусы, призовые деньги, сделки с книжными издательствами, выступления и гонорары. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов и до выплаты гонораров агентам и адвокатам.

В ТОП-10 вошли:

Майкл Джордан (баскетбол) – 3,3 млрд долларов

Тайгер Вудс (гольф) – 2,5 млрд долларов

Арнольд Палмер (гольф) – 1,7 млрд долларов

Джек Никлаус (гольф) –1,63 млрд долларов

(футбол) – 1,58 млрд долларов

(баскетбол)– 1,53 млрд долларов

(футбол) – 1,48 млрд долларов

Флойд Мейвезер (бокс) – 1,41 млрд долларов

(теннис) – 1,38 млрд долларов

Фил Микельсон (гольф) – 1,36 млрд долларов

С полным списком можно ознакомиться здесь