Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен мира, Роналду обошел Месси в топ-3

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. За период с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020-го швейцарец заработал 106,3 млн долларов, из них 6,3 млн – турнирные призовые, 100 млн – спонсорский доход. Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист.

Также в десятку вошли:

2. , футбол – $105 млн (зарплата – $60 млн, спонсорский доход – $45 млн)

3. , футбол – $104 млн ($72 млн и $32 млн)

4. Неймар, футбол – $95,5 млн ($70,5 млн и $25 млн)

5. , баскетбол – $88,2 млн ($28,2 млн и $60 млн)

6. , баскетбол – $74,4 млн ($30,4 млн и $44 млн)

7. Кевин Дюрэнт, баскетбол – $63,9 млн ($28,9 млн и $35 млн)

8. Тайгер Вудс, гольф – $62,3 млн ($2,3 млн и $60 млн)

9. Кирк Казинс, американский футбол – $60,5 млн ($58 млн и $2,5 млн)

10. Карсон Венц, американский футбол – $59,1 млн ($55,1 млн и $4 млн)

Всего среди 100 спортсменов в рейтинге 35 баскетболистов, 31 представитель американского футбола, 14 футболистов, 6 теннисистов, 5 боксеров и бойцов MMA, 4 гольфиста, 3 гонщика, по одному бейсболисту и игроку в крикет.

Федерер скоро заработает миллиард. До него это делали только Вудс, Джордан и Мэйвезер