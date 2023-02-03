Лука Дончич избежал серьезной травмы, но пропустит матч против «Уорриорз»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прошел МРТ-обследование по поводу ушиба пятки правой ноги. По информации инсайдера ESPN Тима Макмэна, игрок избежал серьезного повреждения, однако сроки его возвращения в строй пока не установлены.
Дончич пропустил сегодняшнюю тренировку и не полетит с командой в Сан-Франциско на матч против «Голден Стэйт».
«Мэверикс» начинают 5-матчевой выездной тур. Дончич может присоединиться к команде по ходу тура.
Словенец получил ушиб пятки в результате неприятного падения во вчерашнем матче с «Новым Орлеаном» (111:106).
Дончич красиво победил Леброна: подарил два овертайма крутыми трешками, сделал фото с Шугой из BTS, закусился с Уэстбруком
Комментарии