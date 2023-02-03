Лука Дончич избежал серьезной травмы, но пропустит матч против «Уорриорз»

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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прошел МРТ-обследование по поводу ушиба пятки правой ноги. По информации инсайдера ESPN Тима Макмэна, игрок избежал серьезного повреждения, однако сроки его возвращения в строй пока не установлены.

Дончич пропустил сегодняшнюю тренировку и не полетит с командой в Сан-Франциско на матч против «Голден Стэйт».

«Мэверикс» начинают 5-матчевой выездной тур. Дончич может присоединиться к команде по ходу тура.

Словенец получил ушиб пятки в результате неприятного падения во вчерашнем матче с «Новым Орлеаном» (111:106).

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