Си Джей Макколлум набрал 16 очков подряд в 4-й четверти матча с «Далласом»
Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум стал главным героем концовки матча с «Далласом» (113:106).
Макколлум набрал 16 очков подряд в заключительной четверти. 13 очков пришлись на последние 4 минуты.
Всего на счету Макколлума 32 очка, 5 подборов и 5 передач при 12 из 22 с игры.
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