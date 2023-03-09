Защитник «Нового Орлеана» стал главным героем концовки матча с « » (113:106).

Макколлум набрал 16 очков подряд в заключительной четверти. 13 очков пришлись на последние 4 минуты.

Всего на счету Макколлума 32 очка, 5 подборов и 5 передач при 12 из 22 с игры.

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