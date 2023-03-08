Кенни Смит: «Однажды из-за моих комментариев по ТВ уволили тренера»

Двукратный чемпион , ныне телеведущий TNT Кенни Смит в интервью бывшему партнеру по команде Вернону Максвеллу рассказал, как однажды его комментарий привел к увольнению тренера.

«Я не знал, какое влияние имеют мои слова. Однажды на шоу я что-то сказал, это поддержал, и на следующий день тренера уволили.

Тогда мы с Чарльзом договорились, что больше никогда не будем говорить, что кто-то не достоин своей должности. Это было 11 лет назад. С того дня мы ни разу не сказали, что кого-то нужно уволить. Мы не осознавали, какое влияние имеем», – рассказал Смит.

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