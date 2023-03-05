«Филадельфия» обеспокоена травмами Такера и Харриса

« » озабочена состоянием форвардов стартовой пятерки после субботней игры с «Милуоки».

выбыл в перерыве из-за болей в левой икроножной мышце, Пи Джей Такер покинул площадку в конце третьей четверти из-за спазмов спины.

Главный тренер команды ответил, пропустят ли игроки матч с «Индианой»: «Я понятия не имею. Если бы пришлось предположить, то да. Просто наблюдая за ними в раздевалке. Но у нас есть 48 часов. Эти парни из другого теста».

также высказался о своем состоянии здоровья.

«Последние два дня я боролся со спазмами в спине, а сегодня (в субботу) просто сошел с ума, я не мог бегать. Я не мог прыгать. Поэтому я просто лег на спину, пытаясь улучшить состояние, но не смог. Посмотрим. У нас есть день между играми. Сделаю все процедуры, когда смогу, и посмотрим, что произойдет», – пояснил форвард.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

Защитный перекос, множество головоломок и новые роли Бриджеса с Томасом: чего ждать от обновленных «Нетс»

Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание