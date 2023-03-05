«Филадельфия» обеспокоена травмами Такера и Харриса
«Филадельфия» озабочена состоянием форвардов стартовой пятерки после субботней игры с «Милуоки».
Тобайас Харрис выбыл в перерыве из-за болей в левой икроножной мышце, Пи Джей Такер покинул площадку в конце третьей четверти из-за спазмов спины.
Главный тренер команды Док Риверс ответил, пропустят ли игроки матч с «Индианой»: «Я понятия не имею. Если бы пришлось предположить, то да. Просто наблюдая за ними в раздевалке. Но у нас есть 48 часов. Эти парни из другого теста».
Пи Джей Такер также высказался о своем состоянии здоровья.
«Последние два дня я боролся со спазмами в спине, а сегодня (в субботу) просто сошел с ума, я не мог бегать. Я не мог прыгать. Поэтому я просто лег на спину, пытаясь улучшить состояние, но не смог. Посмотрим. У нас есть день между играми. Сделаю все процедуры, когда смогу, и посмотрим, что произойдет», – пояснил форвард.
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