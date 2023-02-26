Крис Финч: «Энтони Эдвардс слишком геройствует в концовках»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч ответил на вопрос репортера, как улучшить свои показатели в напряженных концовках матчей.

«Я думаю, что он слишком геройствует. Ему нужно продолжать играть правильно и принимать правильные решения.

Думаю, он хочет получать мяч в концовках, для него это важно. Это говорит о его росте. В предыдущих двух сезонах ему приходилось делиться такими моментами с Карлом-Энтони Таунсом и Д’Анджело Расселлом, теперь эти моменты в основном его. Но ему нужно продолжать играть правильно и не форсировать то, чего нет», – сказал Финч.

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