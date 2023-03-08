«Лейкерс» благодаря шести победам в восьми матчах поднялись на 9-е место в Западной конференции
«Лейкерс» во вторник обыграли на домашней арене «Мемфис» со счетом 112:103.
Победа стала для «озерников» шестой в последних восьми матчах. Успешный отрезок позволил калифорнийцам подняться на 9-е место в таблице Западной конференции.
Это самая высокая позиция клуба в таблице после провала на старте сезона (2-10).
«Лейкерс» имеют результат 32-34, на 8-й строчке «Клипперс» (34-33).
Команды, занимающие места с 7-го по 10-е, попадают в турнир плей-ин. У идущих шестыми «Уорриорз» результат 34-32.
В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?
Хуже них в лиге в гостях играют лмшь САС, Рокетс, Пистонс
А главное, Хэм перестал выпускать сверхмалые составы, на тройке есть хотя бы 6-6.
Кстати, глянул на Джонса у Мавс. Вполне пристойно пацан отыграл 23 минуты со скамьи, хорошо переключался. Харди говорит, что с ним повезло. И какого фига было его гноить на скамье, выпуская ПэтБева закрывать Кей Ди?
Жалко, что Беверли не смогли удержать, всяко был бы полезнее Лонни. Он, кстати, в Чикаго по 10 ассистов стал раздавать.:)
Чей баклажан пойдёшь штурмовать, когда Лал снова начнут проигрывать?
Лал с Дэвисом 20-21
Лал без Дэвиса 12-13
Лал без Леброна 8-11
Интересно, как к концу сезона стата изменится