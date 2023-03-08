«Лейкерс» благодаря шести победам в восьми матчах поднялись на 9-е место в Западной конференции

« » во вторник обыграли на домашней арене « » со счетом 112:103.

Победа стала для «озерников» шестой в последних восьми матчах. Успешный отрезок позволил калифорнийцам подняться на 9-е место в таблице Западной конференции.

Это самая высокая позиция клуба в таблице после провала на старте сезона (2-10).

«Лейкерс» имеют результат 32-34, на 8-й строчке « » (34-33).

Команды, занимающие места с 7-го по 10-е, попадают в турнир плей-ин. У идущих шестыми «Уорриорз» результат 34-32.

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