«Лейкерс» благодаря шести победам в восьми матчах поднялись на 9-е место в Западной конференции

Теги Клипперс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-ин Баскетбол

«Лейкерс» во вторник обыграли на домашней арене «Мемфис» со счетом 112:103.

Победа стала для «озерников» шестой в последних восьми матчах. Успешный отрезок позволил калифорнийцам подняться на 9-е место в таблице Западной конференции.

Это самая высокая позиция клуба в таблице после провала на старте сезона (2-10).

«Лейкерс» имеют результат 32-34, на 8-й строчке «Клипперс» (34-33).

Команды, занимающие места с 7-го по 10-е, попадают в турнир плей-ин. У идущих шестыми «Уорриорз» результат 34-32.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

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22 комментария

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Alex Kudermetov
Ответ Vagant
ГСВ в гостях несколько другая команда. Хуже них в лиге в гостях играют лмшь САС, Рокетс, Пистонс
ну так они выиграли у мемфиса в полном составе на выезде спокойно. после серии по прошлого года мемфис их клиенты и у гсв на них особый настрой за их дерзость. так что тут 100% победа, я даже не сомневаюсь...
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Vagant
Ответ Alex Kudermetov
ага. у Мемфиса даже в полном составе 0-2 против ГСВ в этом сезоне. а тут они без Моранта, Кларка и Адамса вдруг растопчут, самому не смешно?
ГСВ в гостях несколько другая команда.
Хуже них в лиге в гостях играют лмшь САС, Рокетс, Пистонс
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Vagant
Ответ Xell
С Дэвисом будет больше, но скажут сопы слабые)
У ЛАЛ третий по легкости график оставшихся игр.
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Alex Kudermetov
Ответ Xell
А Мемфис растопчут дома ГС. Все банально и скучно.
ага. у Мемфиса даже в полном составе 0-2 против ГСВ в этом сезоне. а тут они без Моранта, Кларка и Адамса вдруг растопчут, самому не смешно?
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Vagant
Ответ Xell
Вандербилда вовремя забрали)) А еще Лал скинув Беверли стали моложе и быстрее.
Эй Ди вышел после травмы. Да, конечно же Вандербилт. + Хатимура.
А главное, Хэм перестал выпускать сверхмалые составы, на тройке есть хотя бы 6-6.
Кстати, глянул на Джонса у Мавс. Вполне пристойно пацан отыграл 23 минуты со скамьи, хорошо переключался. Харди говорит, что с ним повезло. И какого фига было его гноить на скамье, выпуская ПэтБева закрывать Кей Ди?
Жалко, что Беверли не смогли удержать, всяко был бы полезнее Лонни. Он, кстати, в Чикаго по 10 ассистов стал раздавать.:)
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Alex Kudermetov
Ответ Xell
Ну лично я уверен что Лейкерс в ПО сыграют лучше чем ГС или Лак.
ты в прошлом сезоне тоже самое лепетал. итог всем известен...
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alexLA
Ответ Vagant
После МВЗ ЛАЛ занимает 2-е место по защите на этом отрезке.
А вот это действительно круто и приятно! Хорошей защиты очень не хватало.
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alexLA
Вполне неплохо, ждём Дило, а там идти от матча к матчу.)
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Xell
Ответ Vagant
После МВЗ ЛАЛ занимает 2-е место по защите на этом отрезке.
Вандербилда вовремя забрали)) А еще Лал скинув Беверли стали моложе и быстрее.
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Xell
Ответ Jaison (Jeison)
Жалкая эскортница) Чей баклажан пойдёшь штурмовать, когда Лал снова начнут проигрывать?
Ну лично я уверен что Лейкерс в ПО сыграют лучше чем ГС или Лак.
+1
-5
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Xell
Ответ Дуойка Бубнова
всей лигой тянут лебрончика в плей-офф чтобы рейтинги были
Особенно в матче с Бостоном)))
+13
-1
+12
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Xell
Ответ ты не прав
Лал с Леброном 24-23 Лал с Дэвисом 20-21 Лал без Дэвиса 12-13 Лал без Леброна 8-11 Интересно, как к концу сезона стата изменится
С Дэвисом будет больше, но скажут сопы слабые)
0
-1
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Vagant
Ответ ты не прав
Лал с Леброном 24-23 Лал с Дэвисом 20-21 Лал без Дэвиса 12-13 Лал без Леброна 8-11 Интересно, как к концу сезона стата изменится
После дедлайна 7 - 3, С Леброном 3 - 0. с Ди Ло 3 - 1.
+5
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Vagant
После МВЗ ЛАЛ занимает 2-е место по защите на этом отрезке.
+4
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Jaison (Jeison)
Ответ Xell
Дальше больше. Можно штурмовать плей офф)) Тем более следующие 6игр средние и 4из них дома. Главное здоровье Дэвиса, ну а там уже и Дило должен вернуться. Я не удивлюсь если Лал обойдут Лак в таблице. Там у Лал есть агент Уэстбрук))
Жалкая эскортница)
Чей баклажан пойдёшь штурмовать, когда Лал снова начнут проигрывать?
+5
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Дуойка Бубнова
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-9
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Xell
Ответ Andrey-Kiev
На Западе с 5 по 9 ох как же плотно. 2-3 игровых дня и все может с ног на голову перевернуться.
А Мемфис растопчут дома ГС. Все банально и скучно.
+3
-4
-1
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ты не прав
Лал с Леброном 24-23
Лал с Дэвисом 20-21
Лал без Дэвиса 12-13
Лал без Леброна 8-11

Интересно, как к концу сезона стата изменится
+5
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Xell
Ответ Andrey-Kiev
На Западе с 5 по 9 ох как же плотно. 2-3 игровых дня и все может с ног на голову перевернуться.
С чего ты взял?) Завтра Даллас выиграет у Ноп, Бостон у Лилларда а Финикс у Оклы, Лал ничего не угрожает.
+1
-6
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Xell
А если дома победят Торонто и Никс а в гостях Ноп и Хьюстон то может быть все 10—2, и 6побед подряд)) И это при старте 2—10в начале сезона, вовремя же скинули Уэстбрука.
+15
-8
+7
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Andrey-Kiev
На Западе с 5 по 9 ох как же плотно. 2-3 игровых дня и все может с ног на голову перевернуться.
+3
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Xell
Дальше больше. Можно штурмовать плей офф)) Тем более следующие 6игр средние и 4из них дома. Главное здоровье Дэвиса, ну а там уже и Дило должен вернуться. Я не удивлюсь если Лал обойдут Лак в таблице. Там у Лал есть агент Уэстбрук))
+4
-9
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