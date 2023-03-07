Милош Теодосич обошел Вассилиса Спанулиса и стал 5-м по количеству трехочковых попаданий в Евролиге

Разыгрывающий « » забросил свой 519-й трехочковый в карьере и переместился на 5-е место в истории Евролиги по этому показателю.

35-летний сербский плеймейкер превзошел показатель легенды «Олимпиакоса» (518) во время первой четверти матча против « ».

В четверку лидеров по числу трехочковых за карьеру входят Хуан-Карлос Наварро (623), Серхио Юль (577), Серхио Родригес (560) и Руди Фернандес (552).

Теодосич проводит 11-й сезон в Евролиге, его показатель за карьеру составляет 2,0 трехочковых в среднем за матч.

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