Милош Теодосич обошел Вассилиса Спанулиса и стал 5-м по количеству трехочковых попаданий в Евролиге
Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич забросил свой 519-й трехочковый в карьере и переместился на 5-е место в истории Евролиги по этому показателю.
35-летний сербский плеймейкер превзошел показатель легенды «Олимпиакоса» Вассилиса Спанулиса (518) во время первой четверти матча против «Партизана».
В четверку лидеров Евролиги по числу трехочковых за карьеру входят Хуан-Карлос Наварро (623), Серхио Юль (577), Серхио Родригес (560) и Руди Фернандес (552).
Теодосич проводит 11-й сезон в Евролиге, его показатель за карьеру составляет 2,0 трехочковых в среднем за матч.
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