Милош Теодосич обошел Димитриса Диамантидиса и поднялся на 7-е место по передачам в Евролиге
Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич сделал свою 1 256-ю передачу в карьере и поднялся на 7-е место в истории Евролиги по этому показателю.
35-летний сербский плеймейкер обошел легенду греческого баскетбола Димитриса Диамантидиса, сделав первую передачу в первой четверти матча против «Партизана».
Теодосич проводит 11-й сезон в Евролиге.
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