Милош Теодосич обошел Димитриса Диамантидиса и поднялся на 7-е место по передачам в Евролиге

Теги Turkish Airlines EuroLeague Димитрис Диамантидис Партизан Виртус Милош Теодосич Баскетбол

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич сделал свою 1 256-ю передачу в карьере и поднялся на 7-е место в истории Евролиги по этому показателю.

35-летний сербский плеймейкер обошел легенду греческого баскетбола Димитриса Диамантидиса, сделав первую передачу в первой четверти матча против «Партизана».

Теодосич проводит 11-й сезон в Евролиге.

«Виртус» принимает «Партизан» в рамках 27-го тура Евролиги.

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