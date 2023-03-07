Милош Теодосич обошел Димитриса Диамантидиса и поднялся на 7-е место по передачам в Евролиге

Разыгрывающий « » сделал свою 1 256-ю передачу в карьере и поднялся на 7-е место в истории по этому показателю.

35-летний сербский плеймейкер обошел легенду греческого баскетбола , сделав первую передачу в первой четверти матча против « ».

Теодосич проводит 11-й сезон в Евролиге.

«Виртус» принимает «Партизан» в рамках 27-го тура Евролиги.

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?