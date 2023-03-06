Рик Карлайл – об игре Тернера и Халибертона: «Между этими парнями особенная связь»
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл рассказал о взаимодействии разыгрывающего команды Тайриза Халибертона и центрового Майлза Тернера.
«Это прекрасная возможность для Тернера сыграть с разыгрывающим защитником такого калибра. Пару недель назад мы проверили, и они были в пятерке или шестерке лучших в лиге по успешным пик-н-роллам. Это удивительно. Майлз получает столько возможностей – он получает передачи под кольцо, он получает на бросок со средней, он получает хорошие скидки на дугу.
Мне просто нравится влияние, с которым Тайриз играет. Он оказал прекрасное воздействие на Майлза и остальную команду, но связь между этими двумя парнями – особенная», – сказал Карлайл.
В феврале прошлого года «Индиана» обменяла Домантаса Сабониса, Джастина Холидея, Джереми Лэмба и пик 2-го раунда в «Сакраменто» на Тайриза Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона.
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