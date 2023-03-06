Рик Карлайл – об игре Тернера и Халибертона: «Между этими парнями особенная связь»

Главный тренер «Индианы» рассказал о взаимодействии разыгрывающего команды Тайриза Халибертона и центрового .

«Это прекрасная возможность для Тернера сыграть с разыгрывающим защитником такого калибра. Пару недель назад мы проверили, и они были в пятерке или шестерке лучших в лиге по успешным пик-н-роллам. Это удивительно. Майлз получает столько возможностей – он получает передачи под кольцо, он получает на бросок со средней, он получает хорошие скидки на дугу.

Мне просто нравится влияние, с которым Тайриз играет. Он оказал прекрасное воздействие на Майлза и остальную команду, но связь между этими двумя парнями – особенная», – сказал Карлайл.

В феврале прошлого года « » обменяла Домантаса Сабониса, Джастина Холидея, Джереми Лэмба и пик 2-го раунда в «Сакраменто» на , Бадди Хилда и Тристана Томпсона.