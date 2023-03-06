Тайус Джонс: «У нас есть цели, которых мы пытаемся достичь. Когда придет время играть в баскетбол, Джа будет готов »

Теги Мемфис НБА Тайус Джонс Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» эмоционально высказался о ситуации с лидером команды Джа Морэнтом.

«Я разговаривал с ним пару раз.

Много эмоций. Ты просто хочешь лучшего для него. Это все, что я собираюсь прокомментировать в этой ситуации. Очевидно, это личное дело, эмоциональное время. Он – семья. Вы заботитесь о нем и любите семью. Вы просто хотите лучшего для него.

Я уверен, что команда будет двигаться вперед. Уверен, что мы продолжим оставаться вместе и сплотимся. У нас все еще есть работа, которую нужно делать. Мы все еще стремимся продолжать совершенствоваться как команда. У нас все еще есть цели, которых мы пытаемся достичь.

Джа справится со своими делами и продолжит делать то, что ему нужно, чтобы оказаться в правильном месте. Когда придет время продолжать играть в баскетбол, он тоже будет готов, когда бы это ни произошло», – заявил защитник «Мемфиса».

Ранее Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

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