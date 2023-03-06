Евролига планирует расширение на Ближний Восток

Авторитетный каталонский журналист Марк Мундет и его коллеги с радио RAC1 изложили план возможного расширения Евролиги на Восток.

Абдулла Аль-Набуду, один из богатейших людей в Арабских Эмиратах, желает развивать баскетбол в своей стране. Новый проект пользуется поддержкой ОАЭ.

В марте владельцы Евролиги будут обсуждать новый проект. Дубай предлагает инвестировать 150 миллионов евро в течение следующих шести лет, с привлечением спонсоров и инвесторов из близлежащих регионов.

Согласно внутренним исследованиям, объем доходов от нынешних соревнований многократно увеличится, когда «новая» выйдет на полную мощность. Аль-Набуда рассчитывает создать команду с постоянным местом в Европе на следующие 15 сезонов и провести «Финал Четырех» в 2025 и 2029 годах.

Если Дубай получит поддержку владельцев, он присоединится к Евролиге в сезоне 2024/25, сначала в качестве wild card, а затем в качестве полноправного члена.

Дубай – не единственное новое место, которое рассматривается. Совет по проведению соревнований намерен продвигать Лондон и Париж в рамках стратегии расширения Евролиги. Цель – увеличить количество команд с 18 до 20, а затем до 22. В долгосрочной перспективе предполагается увеличить число участников до 24.

Сообщается, что вопрос возвращения российских команд в Евролигу пока не стоит.