Энтони Рэндолф перенес операцию и пропустит шесть месяцев

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Форвард «Реала» Энтони Рэндолф, получивший полный разрыв передней крестообразной связки левого колена, перенес операцию.

Баскетболист получил травму в первой половине первого матча финальной серии чемпионата Испании против «Барселоны» (88:75), когда защищался против Николы Миротича.

Рэндолф начнет процесс восстановления в ближайшее время. Ожидается, что игрок пропустит как минимум шесть месяцев и не выйдет на площадку до конца 2022 года.

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