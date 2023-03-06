Главный тренер « » после победы над « » (113:105) отдал должное форварду команды .

В активе Дэвиса 39 очков.

«Энтони сейчас в полном порядке. Он не желает успокаиваться и все время находится в атакующем режиме. Он играет без боли и с отличным ритмом.

У нас собраны вокруг него самые разные игроки, что тоже помогает ему действовать на высоком уровне»», – заявил Хэм.

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