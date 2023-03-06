Дарвин Хэм: «Энтони Дэвис сейчас в полном порядке»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после победы над «Голден Стэйт» (113:105) отдал должное форварду команды Энтони Дэвису.
В активе Дэвиса 39 очков.
«Энтони сейчас в полном порядке. Он не желает успокаиваться и все время находится в атакующем режиме. Он играет без боли и с отличным ритмом.
У нас собраны вокруг него самые разные игроки, что тоже помогает ему действовать на высоком уровне»», – заявил Хэм.
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