Дарвин Хэм: «Отдых Дэвиса в матче с «Тандер» планировался несколько недель назад»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм объяснил отсутствие форварда Энтони Дэвиса в матче с «Оклахомой» (123:117).
Дэвис ранее пропустил длительный период из-за проблем со стопой.
«Отдых Дэвиса в матче с «Тандер» планировался несколько недель назад. У него была стрессовая реакция, с такими вещами нельзя шутить. Мы не хотим, чтобы исход матчей – будь то победа или поражение – влиял на то, как мы поступаем в ситуациях, касающихся здоровья игроков. Это мера предосторожности, один из шагов, которые мы хотим совершить, чтобы чувствовать уверенность относительно состояния Энтони.
Обстоятельства могут быть разными, но мы не можем рисковать здоровьем игроков», – заявил Хэм.
Стоит отметить, что в конце февраля Хэм объявил, что планирует отказаться от распределения нагрузки до конца сезона с учетом непростого турнирного положения «озерников».
Лига несуразности. Худшие суперкоманды в истории НБА
Уилт Чемберлен – уникальная часть истории «Уорриорз». Пачки рекордов, но абсолютному счастью мешали «Селтикс» Расселла
Есть два игрока в ЛАЛ которые с любым соперником сделают свои 25 очков в приемлемой эффективностью.
Да пополнение в дедлайн дало варианты, но это только материал для построения команды.
Будем надеяться на здоровье лидеров и прозрение тренера.
Насчёт контрактов Хэм говорил, что теперь у ЛАЛ будет выбор, кого продлевать на следующий сезон и остаток сена покажет, кто им нужен, а кто нет.
Если смотреть на данный момент Трой Браун, выглядет лучше, чем Хатимура, возможно лучше смотреть в его сторону. Ривз лучше Уокера, но точно это не 20-25 млн. Есть неплохой Вандербилд. Есть максимально спорный Бизли, стабильности у него пока нет.