Дарвин Хэм: «Отдых Дэвиса в матче с «Тандер» планировался несколько недель назад»

Теги Лейкерс НБА Оклахома-Сити Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм объяснил отсутствие форварда Энтони Дэвиса в матче с «Оклахомой» (123:117).

Дэвис ранее пропустил длительный период из-за проблем со стопой.

«Отдых Дэвиса в матче с «Тандер» планировался несколько недель назад. У него была стрессовая реакция, с такими вещами нельзя шутить. Мы не хотим, чтобы исход матчей – будь то победа или поражение – влиял на то, как мы поступаем в ситуациях, касающихся здоровья игроков. Это мера предосторожности, один из шагов, которые мы хотим совершить, чтобы чувствовать уверенность относительно состояния Энтони.

Обстоятельства могут быть разными, но мы не можем рисковать здоровьем игроков», – заявил Хэм.

Стоит отметить, что в конце февраля Хэм объявил, что планирует отказаться от распределения нагрузки до конца сезона с учетом непростого турнирного положения «озерников».

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6 комментариев

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Givi Shotadze
Ответ Максималка Вандербилта
Ну тут Хэм рискнул и победил (а победителей не судят, но я все же прокомментирую)! И ЭйДи дали отдых, и Лейкерс победили прямого конкурента за плей-инн. Но! Что если... проиграли бы? Команда прямо сейчас собрана из очень добротных игроков! Шредер сегодня играл на тот контракт, который ему когда-то Лейкерс и предлагали (84 на 4, если не ошибаюсь). Но теперь перед менеджментом будет стоять очень непростая задача: где брать деньги на всех? Ривз играет на 20-25 млн. (текущий контракт - 1.6 млн.), тот же Шредер (текущий контракт - 1.8 млн.)... а ДиЛо? Он тоже не захочет сильно в деньгах ужиматься (текущий контракт - 31.4 млн.)... а есть еще Хачимура (текущий контракт - 6.3 млн.) и Лонни (текущий контракт - 6.5 млн.)... скорее всего, это лучший состав Лейкерс на ближайшие 2 сезона по соотношению "зарплата - уровень баскетболиста". Поэтому именно в текущем сезоне нужно бороться по максимуму, а не отдыхи предоставлять ключевым игрокам в ключевых матчах. Но победили и я рад этой победе!
Контендер должен быть машиной штампующей победы, а пока это вспышки от игры к игре.
Есть два игрока в ЛАЛ которые с любым соперником сделают свои 25 очков в приемлемой эффективностью.
Да пополнение в дедлайн дало варианты, но это только материал для построения команды.
Будем надеяться на здоровье лидеров и прозрение тренера.
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Илья Петров
Рыбалку запланировали уже интересно?
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SopTecret
Ответ Алексааандр
Шредер ведь говорил, что ему не предлагали такой контракт. Насчёт контрактов Хэм говорил, что теперь у ЛАЛ будет выбор, кого продлевать на следующий сезон и остаток сена покажет, кто им нужен, а кто нет. Если смотреть на данный момент Трой Браун, выглядет лучше, чем Хатимура, возможно лучше смотреть в его сторону. Ривз лучше Уокера, но точно это не 20-25 млн. Есть неплохой Вандербилд. Есть максимально спорный Бизли, стабильности у него пока нет.
в общем, одни загадки. А ещё есть не молодеющий Джеймс и не ставший более травмоустойчивым Дэвис...
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Алексааандр
Ответ Максималка Вандербилта
Ну тут Хэм рискнул и победил (а победителей не судят, но я все же прокомментирую)! И ЭйДи дали отдых, и Лейкерс победили прямого конкурента за плей-инн. Но! Что если... проиграли бы? Команда прямо сейчас собрана из очень добротных игроков! Шредер сегодня играл на тот контракт, который ему когда-то Лейкерс и предлагали (84 на 4, если не ошибаюсь). Но теперь перед менеджментом будет стоять очень непростая задача: где брать деньги на всех? Ривз играет на 20-25 млн. (текущий контракт - 1.6 млн.), тот же Шредер (текущий контракт - 1.8 млн.)... а ДиЛо? Он тоже не захочет сильно в деньгах ужиматься (текущий контракт - 31.4 млн.)... а есть еще Хачимура (текущий контракт - 6.3 млн.) и Лонни (текущий контракт - 6.5 млн.)... скорее всего, это лучший состав Лейкерс на ближайшие 2 сезона по соотношению "зарплата - уровень баскетболиста". Поэтому именно в текущем сезоне нужно бороться по максимуму, а не отдыхи предоставлять ключевым игрокам в ключевых матчах. Но победили и я рад этой победе!
Шредер ведь говорил, что ему не предлагали такой контракт.

Насчёт контрактов Хэм говорил, что теперь у ЛАЛ будет выбор, кого продлевать на следующий сезон и остаток сена покажет, кто им нужен, а кто нет.

Если смотреть на данный момент Трой Браун, выглядет лучше, чем Хатимура, возможно лучше смотреть в его сторону. Ривз лучше Уокера, но точно это не 20-25 млн. Есть неплохой Вандербилд. Есть максимально спорный Бизли, стабильности у него пока нет.
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Daff Rogers
Травму тоже планировали?
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Максималка Вандербилта
Ну тут Хэм рискнул и победил (а победителей не судят, но я все же прокомментирую)! И ЭйДи дали отдых, и Лейкерс победили прямого конкурента за плей-инн. Но! Что если... проиграли бы? Команда прямо сейчас собрана из очень добротных игроков! Шредер сегодня играл на тот контракт, который ему когда-то Лейкерс и предлагали (84 на 4, если не ошибаюсь). Но теперь перед менеджментом будет стоять очень непростая задача: где брать деньги на всех? Ривз играет на 20-25 млн. (текущий контракт - 1.6 млн.), тот же Шредер (текущий контракт - 1.8 млн.)... а ДиЛо? Он тоже не захочет сильно в деньгах ужиматься (текущий контракт - 31.4 млн.)... а есть еще Хачимура (текущий контракт - 6.3 млн.) и Лонни (текущий контракт - 6.5 млн.)... скорее всего, это лучший состав Лейкерс на ближайшие 2 сезона по соотношению "зарплата - уровень баскетболиста". Поэтому именно в текущем сезоне нужно бороться по максимуму, а не отдыхи предоставлять ключевым игрокам в ключевых матчах. Но победили и я рад этой победе!
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