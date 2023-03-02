Дарвин Хэм: «Отдых Дэвиса в матче с «Тандер» планировался несколько недель назад»

Главный тренер « » объяснил отсутствие форварда в матче с «Оклахомой» (123:117).

Дэвис ранее пропустил длительный период из-за проблем со стопой.

«Отдых Дэвиса в матче с «Тандер» планировался несколько недель назад. У него была стрессовая реакция, с такими вещами нельзя шутить. Мы не хотим, чтобы исход матчей – будь то победа или поражение – влиял на то, как мы поступаем в ситуациях, касающихся здоровья игроков. Это мера предосторожности, один из шагов, которые мы хотим совершить, чтобы чувствовать уверенность относительно состояния Энтони.

Обстоятельства могут быть разными, но мы не можем рисковать здоровьем игроков», – заявил Хэм.

Стоит отметить, что в конце февраля Хэм объявил, что планирует отказаться от распределения нагрузки до конца сезона с учетом непростого турнирного положения «озерников».

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