Шабазз Напьер получил травму в игре против «Скафати»

Бывший игрок « » Шабазз Напьер рискует пропустить предстоящие две недели Евролиги с « » – американский защитник получил травму во время игры против «Скафати» (89:80).

Во второй четверти встречи Напьер упал на паркет, держась за правую лодыжку. Игрок покинул площадку, на скамейке его окружил медицинский персонал.

Американский разыгрывающий пройдет медицинские тесты, которые определят время его отсутствия, если это будет сочтено необходимым.

31-летний Напьер набирает в среднем 10,0 очка, 2,3 подбора и 4,0 передачи в четырех матчах

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