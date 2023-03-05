Шабазз Напьер получил травму в игре против «Скафати»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Скафати Шабазз Напьер Баскетбол

Бывший игрок «Зенита» Шабазз Напьер рискует пропустить предстоящие две недели Евролиги с «Миланом» – американский защитник получил травму во время игры против «Скафати» (89:80).

Во второй четверти встречи Напьер упал на паркет, держась за правую лодыжку. Игрок покинул площадку, на скамейке его окружил медицинский персонал.

Американский разыгрывающий пройдет медицинские тесты, которые определят время его отсутствия, если это будет сочтено необходимым.

31-летний Напьер набирает в среднем 10,0 очка, 2,3 подбора и 4,0 передачи в четырех матчах Евролиги.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Устименко
Неужели 2й раз прокатит?!😳
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий