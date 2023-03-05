Шэй Гилджес-Александер восстановился от травмы и сыграет с «Ютой»

Звездный разыгрывающий «Оклахомы» полностью восстановился от повреждения и готов помочь команде в ответном матче с «Ютой».

Шэй Гилджес-Александер пропустил последние пять игр «Оклахомы» из-за различных травм. Сначала игрок выбыл из-за болей в правой лодыжке, но его отсутствие продлилось из-за травмы живота. Также на прошлой неделе Шэю пришлось пройти через протоколы лиги по охране здоровья и безопасности.

Разыгрывающий является одним из главных претендентов на звание «Самого прогрессирующего игрока», набирая в среднем 31 очко, 5,7 передачи и 4,7 подбора. Он занимает пятое место в Ассоциации по набранным очкам за игру.

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