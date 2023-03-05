Адам Сильвер – один из кандидатов на пост генерального директора Disney

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер входит в неофициальный короткий список кандидатов на пост генерального директора компании Disney, сообщает журналист Fox Business News Чарльз Гаспарино.

Сильвер может сменить 72-летнего Роберта Айгера, которого совет директоров Disney вернул на пост гендиректора компании в ноябре прошлого года.

В число кандидатов также входят бывший руководитель Disney Кевин Майер и сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден.

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3 комментария

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lopek
Шутки про Mickey Mouse ring, стали не шутками
+4
0
+4
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Райли Карри
Ответ Fluggaenk Dechioebolsen
Прям и чтец, и жнец, и на дуде игрец
)) на дуде игрец
+1
-8
-7
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Fluggaenk Dechioebolsen
Прям и чтец, и жнец, и на дуде игрец
+5
0
+5
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