Адам Сильвер – один из кандидатов на пост генерального директора Disney

Комиссионер НБА Адам Сильвер входит в неофициальный короткий список кандидатов на пост генерального директора компании Disney, сообщает журналист Fox Business News Чарльз Гаспарино.

Сильвер может сменить 72-летнего Роберта Айгера, которого совет директоров Disney вернул на пост гендиректора компании в ноябре прошлого года.

В число кандидатов также входят бывший руководитель Disney Кевин Майер и сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден.

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